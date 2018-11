Aragonès prepara un pressupost que reverteix retallades en ensenyament, salut i seguretat

El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ultima l'elaboració dels pressupostos per al 2019, que volen revertir retallades aplicades durant la crisi econòmica i recuperar partides en educació, salut, benestar i seguretat. Per fer-ho possible, es preveu un augment de la despesa no financera de 1.600 milions d'euros.En aquesta línia, una de les mesures és la recuperació de l'aportació de la Generalitat per a l'educació de 0 a 3 anys, que va ser suprimida. Segons han confirmat fonts de la conselleria, també s'inclouen recursos per a la renda mínima de ciutadania, la convocatòria de noves promocions de Mossos i Bombers i la finalització de la línia 9 del metro gràcies a un crèdit del Banc Europeu d'Inversions (BEI), entre altres.En el capítol de l'educació, a banda de recuperar la partida per a l'escolarització de 0 a 3 anys, també es vol incorporar més de 150 nous educadors especials, en el marc de l'aplicació del decret d'inclusió, que estableix que els tots els alumnes s'escolaritzin en centres ordinaris només amb algunes excepcions. Pel que fa al conjunt de mestres, la intenció és consolidar com a plantilla estable més de 1.000 interins, després que aquest curs 2018-2019 ja s'hagi començat amb 7.000 mestres més que el 2015. A més, s'estudia una rebaixa de taxes universitàries.El comptes també augmentaran el pressupost en sanitat amb la intenció de tornar a un nivell d'inversió com el d'abans de la crisi econòmica. En seguretat, es convocaran noves promocions de Mossos i Bombers i es millorarà el parc mòbil i l'equipament del cos de Bombers.Pel que fa a l'àmbit social, els pressupostos preveuen recursos per desplegar la renda mínima de ciutadania, així com un increment dels recursos per a la Llei de dependència.Un altre dels aspectes que recolliran els comptes és la reobertura de les delegacions a l'exterior. Fonts de vicepresidència expliquen que la prioritat serà per a les oficines que estiguin en països on les empreses catalanes hi exporten més.Quant a les infraestructures, hi haurà partides per finalitzar la línia 9 del metro a través d'un crèdit que s'ha demanat al Banc Europeu d'Inversions. També es preveu començar un pla per garantir la connexió amb fibra òptica de totes les capitals de comarca.El projecte de pressupostos amb què treballa el vicepresident preveu un augment dels ingressos no financers en 2.700 milions d'euros. D'aquests, més de 1.000 milions són per reduir el dèficit, que de moment està previst en el 0,1% per al 2019. En cas que el govern espanyol aconsegueixi aprovar els seus pressupostos, l'objectiu de dèficit català s'ampliaria fins al 0,3%. Els 1.600 milions restants seran per fer créixer la despesa.Aquest dijous, Aragonès va anunciar que iniciarà una ronda de contactes amb els grups parlamentaris per explicar les xifres dels comptes del 2019. La previsió és que les reunions comencin la setmana vinent.L'executiu català confia que l'accent social dels pressupostos permeti un acostament amb Comuns i el PSC que faci possible que el Parlament aprovi els comptes.

