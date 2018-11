Creixen un 32% els atacs d'animals salvatges a la ramaderia durant el 2017

Els atacs d'animals salvatges a la ramaderia van créixer un 32,5% l'any passat a Catalunya, quan es van produir un total de 57 episodis respecte als 43 de l'any anterior, segons afirma el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet.En una resposta parlamentària, Calvet explica que els atacs per fauna salvatge com a ossos, llops i voltors s'han multiplicat aquest any fins als 82 expedients en tràmit i pendents de resolució, a l'espera de culminar l'any.Des de 2010, la fauna salvatge ha protagonitzat 480 atacs a bestiar, amb un pic fa vuit anys amb 114 assalts (66.924 euros en indemnitzacions), seguits dels 87 el 2011 (37.251), 50 el 2012 (19.914), 15 el 2013 (13.201), 13 el 2014 (3.666), 19 el 2015 (11.160), 43 el 2016 (17.300).Durant l'any passat, els atacs han generat indemnitzacions per valor de 26.810 euros, dels quals cinc van sumar un muntant de 4.415 i estan pendents de pagament, l'any passat.L'operació per reintroduir l'os bru, dins del programa Piros Life, es topa des de l'any passat amb una polèmica fruit de l'arribada de Goiat, que ha protagonitzat diversos atacs, davant el rebuig dels ramaders.Divendres passat la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat va aprovar el Protocol d'intervenció dels ossos als Pirineus que considera a l'últim os alliberat als Pirineus, Goiat, "reiteradament depredador" i contempla les circumstàncies en les quals els plantígrads podrien treure's del Pirineu lleidatà.Des de la Generalitat s'ha sostingut que Goiat ha manifestat un comportament depredador atípic aquesta temporada, que no es descarta cap opció, inclosa la de capturar-ho i extreure'l del medi, i que aquesta decisió, si escau, requerirà un sòlid posicionament tècnic i d'un consens intergovernamental.A continuació podeu veure un vídeo del moment de la captura de l’os Goiat, el 17 d'octubre, per a canviar-li el collar de seguiment:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)