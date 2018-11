Colau colla els independentistes: «Les classes populars no han de pagar la repressió del PP»

Els comuns i Podem reivindiquen la paternitat dels pressupostos generals de l'Estat i fan mans i mànigues per explotar tota possibilitat d'aprovar-los. Els independentistes, però, han donat un cop de porta als comptes de Pedro Sánchez després de les dures penes de presó que sumen més de 200 anys que han demanat la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat als processats per l'1-O. Tant Ada Colau com Pablo Iglesias segueixen pressionant, però, perquè ERC i el PDECat aïllin la situació dels presos de l'equació dels pressupostos. Aquest diumenge ho han tornat a fer des de Nou Barris. "És injust que fem pagar a la gent treballadora les polítiques repressives del PP", ha etzibat l'alcaldessa de Barcelona, que ha demanat als independentistes que estiguin "al costat de la classe treballadora".Els de Colau i Iglesias ja fa setmanes que busquen traslladar a la ciutadania que si els comptes de Pedro Sánchez inclouen mesures com l'increment del salari mínim interprofessional a 900 euros mensuals és perquè des del seu espai han arrossegat al govern espanyol a incloure en els comptes propostes d'aquest calibre. El principal escull que troben en el seu camí és, però, la negativa dels independentistes a aprovar-los. L'alcaldessa de Barcelona ha volgut deixar clar que estaran "al seu costat" per demanar la llibertat dels dirigents empresonats. Però que amb aquest "mateix compromís amb els drets i les llibertats fonamentals", defensaran que s'han d'aprovar uns pressupostos que poden "revertir les polítiques de retallades i austericides del PP". "Les classes treballadores no es mereixen seguir pagant els plats trencats de la judicialització del PP", ha insistit.Colau ha volgut interpel·lar directament a "la responsabilitat de govern" que tenen ERC i PDECat i els ha demanat que, de la mateixa manera que van fer pinya per expulsar Mariano Rajoy de la Moncloa, ara s'arromanguin per uns pressupostos que beneficiaran "al conjunt de la ciutadania" de Catalunya. "Estem en una situació límit, fent front a la crisi i a l'emergència", ha dit sobre l'estat de les finances tant del consistori com de la Generalitat i tot recordant la injecció d'ingressos que pot suposar si s'aproven els pressupostos de Sánchez.Al president del govern espanyol l'alcaldessa ha adreçat un missatge directe: "No tiri la tovallola dels pressupostos, està en joc la vida i els drets i les llibertats de milions de persones". Ells, ha dit Colau, els batallaran fins el darrer dia com van fer amb la moció de censura.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)