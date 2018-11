Dos vigilants del metro ferits lleus després de ser agredits per un grup de passatgers

Dos vigilants del metro de Barcelona van ser agredits dilluns passat, cap a les 12 del migdia, a l'estació de Torrassa per un grup de passatgers. Segons ha informat TMB , l'incident va tenir lloc durant un control de bitllets al vestíbul de l'estació quan un usuari va intentar eludir el control.Davant d'això, els vigilants van retenir el passatger i les persones que l'acompanyaven els van agredir amb cops i puntades de peu per intentar-lo alliberar. Finalment, els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la situació i els dos treballadors van ser atesos en un centre mèdic per ferides de poca gravetat.Els vigilants han denunciat els fets a la policia catalana.

