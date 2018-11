Un llamp destrossa el campanar de l'església de Riudoms

Un llamp va destrossar part del campanar de l'església Sant Jaume de Riudoms (el Baix Camp) durant la tempesta que va descarregar a la demarcació entre dijous a la nit i la matinada de divendres. Durant l'incident, es va cremar el mecanisme que va repicar les campanes, deixant-lo totalment inutilitzable i va afectar la cúpula de la parròquia.

La nit passada un llamp ha caigut al campanar de l'església i ha causat danys materials destacats 😔 L’església de St Jaume és un orgull per a #Riudoms i segur q trobarem la manera de fer front a aquest entrebanc i tornar a fer lluir el nostre patrimoni ✅ #alServeiDeRiudoms pic.twitter.com/KyMNwfCx0u — ERC Riudoms 🎗 (@ERC_Riudoms) 9 de noviembre de 2018

Les reparacions de l'edifici, que va ser declarat a finals de juny d'enguany Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), podrien costar més de 30.000 euros. Per tal de poder fer front a les obres, l'Ajuntament de Riudoms i la Parròquia de Sant Jaume Apòstol han acordat organitzar actes per a la recollida de recursos econòmics.El grup municipal d'Esquerra Republicana va lamentar que un llamp hagi destrossat part de l'església i apunta, a través de Twitter, que "segur que trobarem la manera de fer front a aquest entrebanc i tornar a fer lluir el nostre patrimoni". Els republicans consideren que "l'església de Sant Jaume és un orgull per a Riudoms".

