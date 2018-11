La Lliga guanya el Reial Madrid... als tribunals

#CarruselConfidencial Te lo cuenta @antonmeana



"Esta es la sentencia: La Liga le gana el juicio al Madrid sobre la tipografía de las camisetas" pic.twitter.com/RG2V4b3R8k — Carrusel Deportivo (@carrusel) 10 de noviembre de 2018

El Reial Madrid ha perdut un judici contra La Lliga. El club presidit per Florentino Pérez no té raó, segons la justícia espanyola, en el cas de les tipografies de les samarretes de l'equip blanc, segons explica la Cadena SER El Jutjat de Primera Instància de Madrid, que ha desestimat la demanda del Reial Madrid contra La Lliga destaca que, segons la reglamentació vigent, tots els equips que formen part de la competició domèstica ha de compartir una mateixa tipografia a les samarretes. El club blanc volia utilitzar una tipografia diferent i no seguir les regles establertes.En el text de la sentència, que ha publicat la Cadena Ser, també s'apunta que el Jutjat de Primera Instància de Madrid considera que "és aliè a aquest procés si el Reial Madrid ja tenia un disseny registrat amb el seu llicenciatari per a la temporada 2017-2018. La veritat és que no ho va aportar amb la demanda, encara que ho va anunciar, ho va fer posteriorment i va ser impugnat per la demanda".El Reial Madrid haurà d'acatar la sentència, ja que el jutjat exposa que va quedar acreditat que "la comunicació per part de la Lliga a tots els clubs amb antelació suficient a l'inici de temporada, de la mida, i font gràfica dels nombres i noms dels jugadors en les equipacions".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)