Dones vestides d'«El conte de la serventa» protesten a València contra una jornada sobre ventres de lloguer

Una imatge de la performance per protestar sobre una jornada de ventres de lloguer a València. Foto: Europa Press



Una desena de dones vestides amb la indumentària d'"El conte de la criada" van portar a terme aquest dissabte una performance davant de l'Hotel Sorolla de València per protestar contra la jornada comercial sobre ventres de lloguer que tenia previst celebrar l'empresa americana Circle Surrogacy a l'interior.La trobada va ser suspesa per l'oposició d'un centenar d'organitzacions del moviment feminista i associacions de diferents àmbits, que han decidit mantenir la protesta. Entre elles hi ha partits com la branca de Feminismes del PSPV, Podem o Esquerra Unida, i sindicats com CCOO PV, UGT PV o Intersindical.La protesta va comptar amb un centenar d'activistes i un grup de dones vestides amb el vestit de la sèrie basada en el llibre de Margaret Atwood (1985), en què les dones fèrtils són sotmeses a tenir fills i cedir-los a parelles que no poden procrear.Durant la performance, el grup va fer voltes en cercle per després treure's la vestimenta i cridar "Visca la lluita feminista".En el manifest, al qual s'han adherit 120 organitzacions feministes, denuncien la pràctica dels úters de lloguer per suposar "la mercantilització del cos i la capacitat reproductora de les dones" i mantenir "una expressió més de l'aliança entre patriarcat i capitalisme".Les associacions rebutgen així que "la dona sigui considerada com un mitjà i no com un fi", el que adverteixen que suposa "un atemptat contra la seva dignitat". "En els úters de lloguer es troba l'escassa o nul·la garantia dels drets de les dones gestants i un augment del negoci que implica aquesta tècnica", subratllen, per reivindicar que "el desig de ser pares o mares mai pot substituir o violar els drets que assisteixen a les dones i elsmenors".Sobre aquesta pràctica, les organitzacions recorden que la regulació dels úters està prohibida a Espanya per l'article 10 de la Llei 14/2006 sobre tècniques de reproducció humana, que considera "nul de ple dret el contracte pel qual es convingui la gestació, amb o sense preu, a càrrec d'una dona que renuncia a la filiació materna a favor del contractant o d'una tercera persona".En conseqüència, "la filiació dels fills nascuts per gestació de substitució serà determinada pel part", com recull l'article 10.2 de la mateixa llei. Així mateix, la norma no considera la gestació subrogada com una tècnica de reproducció humana assistides.Per tot això, amb la performance, les associacions volien expressar el seu rebuig a "una pràctica que instrumentalitza les dones, sabent que en la majoria d'ocasions les que accedeixen ho fan en unes situació d'extrema pobresa i vulnerabilitat", sobretot "quan manipula en el seu caràcter altruista que endolceix i amaga el tràfic i l'explotació de les dones gestants ".De cara al futur, adverteixen que la seva regulació "obriria la porta a articular compensacions econòmiques o acudir a altres països en el cas més que probable que a Espanya no hi hagués el nombre suficient de dones 'altruistes' per satisfer el desig de ser pares o mares ".

