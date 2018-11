La consulta sobre l'annexió de les Botigues a Castelldefels no compta amb la participació suficient

RT @aurorasitges: Acabat el procés participatiu de Les Botigues d Sitges. S ha consultat sobre la segregació del nucli, Sitges o Castelldefels? pic.twitter.com/5qlyWOjOhv — Sitges SVS (@SVS_Sitges) 10 de novembre de 2018

El procés participatiu sobre la segregació del nucli les Botigues de Sitges i la seva annexió a Castelldefels (el Baix Llobregat) no ha superat el topall del 35% de participació que el govern municipal s'havia marcat per tal considerar el resultat com a "vàlid". Segons ha informat l'Ajuntament de la localitat, s'ha registrat un 23,7% de participació.Dels 440 vots que s'han emès, s'han comptat un 88,18% de vots a favor de la segregació i un 11,36% en contra. En total, estaven cridats a votar els 1.858 veïns majors de 16 anys que viuen en aquesta zona separada del nucli urbà de Sitges pels 14 quilòmetres que ressegueixen el Massís del Garraf.Des de dilluns, la consulta s’ha celebrat de forma telemàtica, i durant el cap de setmana s'ha pogut votar de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Un cop fet públics els resultats, la primera tinent d'alcalde, Aurora Carbonell ha agraït en nom del govern municipal la participació dels ciutadans en una experiència que "buscava sondejar la opinió dels veïns".Carbonell s'ha compromès a "millorar els mecanismes de participació ciutadana" de cara a aconseguir més implicació de la ciutadania en futures consultes i processos participatius.No obstant això, la tinenta d'alcalde s'ha mostrat "força satisfeta" amb la xifra de participació assolida, un 23,7%, i ha assegurat que el procés participatiu "marca un precedent en el canvi d'òptica entre administrats i administradors al municipi"."Això no té aturador", ha afirmat tot recordant que els regidors que formem part del consistori haurien pogut decidir sobre el futur del nucli de les botigues en sessió plenària "com s'ha fet fins fa poc" però no ho han fet perquè "aquest no és el paper de la política del segle XXI".

