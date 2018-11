El conductor que ha provocat l'accident mortal a la C-55 no tenia carnet i anava begut i drogat

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Central han detingut un manresà de 27 anys, com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent i dos delictes contra la seguretat viària, un per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible i donar positiu en estupefaents i un altre per conduir amb el permís sense vigència per pèrdua de punts.Els fets han passat a tres quarts de set del matí d'aquest dissabte, a la carretera C-55, al seu punt quilomètric 41.6, dins el terme municipal de Callús, quan l'home ha provocat un accident frontal contra un altre vehicle, el conductor del qual ha resultat ferit de caràcter crític.Els agents, en arribar al lloc de l'accident han comprovat que el conductor del vehicle que havia provocat l'accident havia fugit a peu. Un tercer vehicle també havia estat afectat per la col·lisió però el seu conductor estava il·lès.Els agents, després d'assistir el conductor ferit, han intentat localitzar l'home que conduïa el turisme causant de l'accident i poca estona més tard l'han localitzat.En identificar-lo els mossos han comprovat que l'home havia conduit amb el permís sense vigència ja que havia perdut tots els punts del carnet. Després de comprovar que no tenia ferides, els agents han vist que presentava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques.En fer la prova d'alcoholèmia, l'home ha donat un resultat positiu de 0,61 mg/l en aire expirat, més del doble per sobre del límit màxim permès en aquests casos, que és de 0,25 mg/l, i en fer-li la prova de drogues, el conductor també ha donat positiu en THC (cànnabis).Per aquest motiu, els agents han detingut l'home com a presumpte autor d'un delicte de lesions greus per imprudència i dos delictes contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues i conduir amb el permís sense vigència per la pèrdua total de punts. Tal i com ha avançat NacióDigital , durant la tarda, el conductor que havia resultat ferit a l'accident ha mort a l'hospital, motiu pel qual els mossos han canviat la imputació de lesions greus per la d'un delicte d'homicidi imprudent. La víctima és Carlos Amate Camprubí, un veí de Cardona de 39 anys.El detingut, que té antecedents, passarà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa en les properes hores.

