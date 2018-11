Mor l'antropòleg i monjo de Montserrat, Lluís Duch

El llibre més recent de Duch Foto: NacióDigital

L'antropòleg i monjo de Montserrat Lluís Duch ha mort aquest vespre del dissabte dia 10 de novembre, segons ha anunciat l'abadia benedictina, als 82 anys. Duch va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi el 2011, el mateix any que, coincidint amb el seu 75è aniversari (i el 50è de monjo), es va publicar el llibre d'homenatge "Emparaular el món. El pensament antropològic de Lluis Duch".Doctor en antropologia i teologia per la universitat de Tübingen i professor emèrit de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, de l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona, i de l'Abadia de Montserrat.Va ser monjo de Montserrat des de 1961. Ha traduït escrits de Luter, Müntzer, Silesius, Schleiermacher i Bonhoeffer. És autor de més de cinquanta llibres i opuscles, i de més de tres-cents articles i col·laboracions en obres col·lectives.La missa exequial de Lluís Duch tindrà lloc dimarts dia 13, a les 10.45h, a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, i serà presidida per l'abat de Montserrat, Josep M. Soler.

