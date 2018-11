El PSOE guanyaria i hauria de triar entre independentistes o Cs, segons una nova enquesta

El PSOE guanyaria les eleccions a Espanya. Així ho ha determinat una nova enquesta de La Vanguardia , que assenyala que el partit de Pedro Sánchez es mantindria com a primer candidat per presidir La Moncloa amb 109 escons (dels 85 actuals), tot i que el Congrés dels Diputats patiria diversos canvis.Ciutadans i PP es quedarien a les portes d'un pacte per la majoria absoluta. El partit de Pablo Casado sumaria 92 escons i el d'Albert Rivera 75, gairebé triplicant els 32 actuals. La pèrdua més notòria de seients al Congrés és de Podemos, que passaria de 71 a 48. Vox seria la novetat, entrant a l'hemicicle amb 1 diputat.Els republicans sumarien dos diputats més i formarien un grup parlamentari al Congrés d'11 escons. El PDECat cauria a 6 escons, perdent-ne dos. En aquest escenari, els partits catalans i els bascos (com el PNV, que augmentaria un escó més, amb 6), serien la clau de la governabilitat a La Moncloa, ja que els quatre partits principals no sumarien entre si.

