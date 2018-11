Unes 300 persones es manifesten a Barcelona contra la banca i la sentència del Suprem

Entre 200 i 300 persones de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i de diverses entitats socials s'han manifestat aquest vespre entre la plaça de Catalunya i les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per protestar contra la sentència del Tribunal Suprem sobre les hipoteques del 6 de novembre i contra la banca.Amb crits contra les entitats financeres i a favor d'una política d'habitatge justa, la manifestació ha transcorregut sense incidents. Lucía Delgado, portaveu de la PAH de Barcelona, ha qualificat de ''titelles'' als membres de la sala 2 del Tribunal Suprem i també ha carregat contra el decret del govern espanyol perquè no és res més que una mesura de ''maquillatge a favor de la banca''.Delgado ha denunciat que ''hi ha 15 titelles dins del Tribunal Suprem obeint a la banca'' i ha carregat contra el decret sobre l'impost de les hipoteques aprovat pel govern de Pedro Sánchez que ha qualificat de ''maquillatge a favor de la banca'' perquè no inclou la retroactivitat en la normativa.La manifestació ha acabat sense incidents amb intervencions de representats de la PAH i d'entitats socials.Lucia Delgado ha reclamat que la reforma de la Llei hipotecària que està en tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats inclogui el contingut de la proposta de llei de l'habitatge de la PAH quer va arribar a la Cambra Baixa el passat mes de setembre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)