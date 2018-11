Campdepadrós declina la invitació a l'acte del Dia de la Policia a Tarragona: «Són forces d'ocupació»

Hi ha invitacions que cal contestar com es mereixen. pic.twitter.com/Yo5g7RUlJq — Eusebi Campdepadrós #JuntsxCat (@ECampdepadros) 10 de noviembre de 2018

Eusebi Campdepadrós ha tornat a demostrar que no li tremola el pols a l'hora de dir el que pensa. Aquest divendres, el secretari primer de la Mesa del Parlament, va rebutjar la invitació del subdelegat del govern espanyola a Tarragona, Joan Sabaté, per assistir a l'acte del Dia de la Policia a Tarragona.El també diputat de Junts per Catalunya ha fet pública la resposta que ha enviat a Sabaté, a qui va plantar. En l'escrit, Campdepadrós recorda que la policia espanyola i la Guàrdia Civil "van carregar de forma violenta i injustificada contra la ciutadania que estava exercint els seus drets democràtics provocant nombrosos ferits que han donat lloc a causes judicials en curs". En aquest sentit, també explica que vulneren "drets fonamentals de llibertat d'expressió, de manifestació i de participació política".Per tot plegat, Eusebi Campdepadrós considera que els cossos policials espanyols són "forces d'ocupació" i "que el Cuerpo Nacional de Policia no pot ser considerada una policia moderna i democràtica".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)