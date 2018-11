Barcelona recuperarà la ronda de Sant Antoni per a l'ús veïnal al gener

Barcelona recuperarà la ronda de Sant Antoni per a l'ús veïnal el mes de gener, després del desmuntatge de les carpes provisionals del Mercat de Sant Antoni que acabarà el 30 de novembre, i al desembre s'intervindrà a l'espai fins ara ocupat perquè el veïnat pugui realitzar activitats.L'Ajuntament ha informat aquest dissabte de les actuacions previstes en aquest espai per alliberar-ho i que la ciutadania pugui fer ús de manera immediata. La regidora d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, assegura que "amb les millores que demanen comerciants i veïns, a partir del 13 de desembre tornarà a ser un espai d'ús veïnal i de pas entre Sant Antoni i el Raval, i no una frontera".El consistori va començar a retirar el dilluns les carpes que han allotjat els comerços del mercat durant nou anys, els que han durat les obres de l'edifici definitiu, inaugurat el 23 de maig.Les obres que s'iniciaran després del desmuntatge consistiran en actuacions sobre la llosa que fins ara sostenia les carpes provisionals, de 4.519 metres quadrats, amb uns treballs de fresat per poder adequar el paviment.Quan la superfície estigui llista, es durà a terme una intervenció artística sobre l'asfalt que integrarà jocs infantils i lúdics pintats en el sòl i s'instal·larà nou mobiliari urbà, amb set bancs, deu cadires i 48 arbres nous, i es renovarà l'enllumenat, per la qual cosa s'invertiran uns 350.000 euros.

