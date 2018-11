Mor a l'hospital l'home que ha resultat ferit en l'accident frontal de la C-55 a Callús

El conductor que aquest diumenge al matí ha resultat ferit greu en un accident frontal entre tres cotxes a la C-55 a l'altura de Callús, no ha pogut superar les ferides paties i ha mort al migdia a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on havia estat traslladat en l'helicòpter del SEM, segons ha pogut confirmar NacióManresa. Es tracta d'un veí e Cardona de 39 anys.L'accident ha tingut lloc a 3/4 de 7 del matí d'aquest dissabte al punt quilomètric 42 de la C-55, al terme de Callús, en sentit Manresa, quan tres vehicles s'han vist implicats en un accident frontal. En un primer moment, el conductor d'un dels vehicles ha fugit del lloc del sinistre a peu, i posteriorment ha estat localitzat i detingut pels Mossos d'Esquadra, després que donés positiu en alcohol i en el test de drogues, que faltarà confirmar en el laboratori.Fins al lloc de l'accident, s'hi han desplaçat dos vehicles dels Bombers, unitats dels Mossos d'Esquadra i l'helicòpter del SEM, que ha traslladat una persona amb ferides molt greus fins a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.En trànsit ha estat interromput en sentit Manresa durant dues hores, fins a 1/4 de 10 del matí, i es feien desviaments per l'interior de Callús. En sentit nord, no ha calgut tallar el trànsit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)