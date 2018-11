El govern espanyol aprovarà a finals de mes la reforma constitucional per limitar els aforaments

El Consell de Ministres aprovarà a finals de mes l'anunciada proposta de reforma constitucional per limitar els aforaments. Així ho ha anunciat el president espanyol, Pedro Sánchez, en un acte polític del PSOE a Fuenlabrada, en què el president del govern espanyol també ha tret pit de la seva acció de govern. Entre altres coses ha celebrat el compromís de l'executiu perquè el 2019 no hi hagi a Espanya un "mausoleu d'homenatge a un dictador", en referència als plans de l'executiu per exhumar la tomba de Franco al Valle de los Caídos.A més, ha fet referència al decret llei que ha entrat en vigor aquest dissabte perquè sigui la banca qui assumeixi l'impost de les hipoteques. "La societat espanyola va ser solidària amb la banca i la solidaritat és recíproca", ha expressat.També ha citat altres mesures impulsades govern espanyol, com la revalorització de les pensions, "la fi de la llei Wert" o la reversió dels "aspectes més lesius de la reforma laboral del PP".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)