Ximo Puig, candidat del PSPV-PSOE a la Generalitat valenciana: «Hem aconseguit un govern honrat»

El secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha assistit al Comitè Federal del partit socialista celebrat aquest matí a Fuenlabrada, on ha estat proclamat candidat a la Generalitat Valenciana. En la seva intervenció, el líder dels socialistes valencians ha destacat que han "aconseguit establir un govern honrat i estable a la Comunitat" i ha remarcat "el bon moment valencià": "les polítiques del País Valencià ara es volen aplicar a la resta de Espanya ".En la trobada, Ximo Puig ha defensat aquest "bon moment", que segons la seva opinió, s'ha aconseguit "l'esforç de tota la Comunitat per canviar del paradigma de la corrupció al Paradigma de la solidaritat". Referent a l'aplicació a Espanya de les polítiques ja implantades al territori valencià, el també president de la Generalitat ha considerat: "anem pel camí que cal seguir".El secretari general del PSPV-PSOE ha posat èmfasi que els socialistes valencians han generat un "clima d'estabilitat política i econòmica en què s'han generat 200.000 llocs de treball a la Comunitat". Puig ha citat algunes mesures que s'han dut a terme a la Comunitat al llarg d'aquests tres anys com "la universalització de la sanitat i eliminació dels copagaments farmacèutics i socials".En aquest sentit, ha afegit que ara el Consell "ha posat en primer lloc a les persones". Per finalitzar, Ximo Puig ha comentat que si d'alguna de les mesures se sent "especialment orgullós" és que "a la Comunitat els pacients d'Hepatitis C sense recursos estaven destinats a morir, i prioritzem els escassos recursos al tractament gratuït". "Només per això mereix i valdrà la pena", ha conclòs.

