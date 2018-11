Els guardonats amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes reclamen la llibertat immediata dels presos

Els guardonats amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes han demanat "l'alliberament immediat" del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de la resta de presos polítics i dels que es troben a l'exili perquè, a parer seu, sempre han expressat les seves idees pacíficament i democràticament.Amb el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, a la presó des de fa més de 400 dies, l'acte del 50è aniversari d'aquest premi, ha estat marcat per aquesta "aberració democràtica", segons ho ha qualificat un manifest signat per tots els guardonats vius que han rebut aquest premi, amb l'excepció de Josep Maria Benet i Jornet, afectat per una malaltia.La filla de Benet i Jornet, Carlota Benet, ha estat l'encarregada de llegir el manifest en nom de tots els guardonats. "Empresonar un representant cultural de la societat civil catalana també atempta contra la promoció de la diversitat cultural i l'humanisme, els fonaments d'Europa", ha assenyalat Benet, en un moment de la lectura del manifest.Aquesta declaració ha estat signada per Josep Vallverdú, Josep Massot, Josep Maria Espinàs, Joan Francesc Mira, Feliu Formosa, Jaume Cabré, Raimon, Isabel-Clara Simó i Quim Monzó, entre altres.El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha posat veu a una carta de Jordi Cuixart on es subratllava la relació històrica entre la defensa de la llengua i els drets civils. Cuixart ha dit que "Òmnium va néixer per salvar els mots i ara toca salvar les llibertats".

