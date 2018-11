Jusapol punxa en un nou intent de provocar l'independentisme

"Hoy se lía". Aquest era el missatge que ha recorregut, de boca en boca, i grup a grup, els escassos 100 metres que han aconseguit omplir del Passeig Lluís Companys els manifestants convocats per Jusapol aquest dissabte. La concentració ja s'acabava, els autobusos -vinguts de zones d'arreu del territori- ja escalfaven motors per marxar, i en aquell instant tot semblava indicar que els moments de tensió del passat 29 de setembre es podien tornar a repetir. Res més lluny de la realitat.



Tres concentracions antifeixistes envoltaven la marxa policial. Un nombrós desplegament dels Mossos, però, ha aïllat els grups antagònics. Ha arribat l'hora de dinar, l'hora de marxar cap a casa, sense cap enfrontament, més enllà d'algun anecdòtic intercanvi de crits i insults des de la distància. Jusapol ha tornat aquest dissabte a Barcelona per homenatjar l'actuació policial de l'1-O i reclamar l'equiparació salarial entre els cossos. La provocació, però, ha quedat en paper mullat. "Hem vingut a Barcelona perquè aquí és on el país ens necessita", afirmava convençut un home que lluïa orgullós una samarreta de la Guàrdia Civil de Guadalajara.

Uns manifestants de la Jusapol a Barcelona Foto: Adrià Costa

El retrobament entre espanyolistes i independentistes, representats pels CDR i membres de la CUP, ha estat descafeïnat. Molta menys gent a banda i banda que aquell darrer cap de setmana de setembre passat per pintura de colors. La Guàrdia Urbana ha xifrat els assistents a la concentració de Jusapol en 1.500 -la meitat que ara fa un mes i mig-. L'independentisme va mobilitzar llavors 6.000 persones i aquest dissabte s'ha quedat en 400.

El "Hoy se lía" que ha posat en tensió els presents al Passeig Lluís Companys, equipats fins a les dents amb banderes espanyoles, s'ha traduït, finalment, en una única -i contundent- càrrega dels Mossos als manifestants del CDR concentrats a la plaça André Marraux i en un intercanvi d'insults al final de la concentració. Desenes d'agents dels Mossos han aconseguit aïllar la plaça de la sortida del metro d'Arc de Triomf, tot i els diversos intents dels activistes de trencar el cordó policial.



"Els feixistes es poden manifestar i moure tranquil·lament pels carrers de la nostra ciutat i a nosaltres ens encercleu aquí, com a rates", ha recriminat una veu des de la munió de gent que estava pal plantada a escassos metres del cordó. Tots dos moments es poden apreciar en els següents vídeos.

ATENCIÓ Primera càrrega dels Mossos a l'avinguda Vilanova amb el carrer Nàpols contra manifestants antifeixistes; informa @Sergi_Ambudio pic.twitter.com/ZHWjiDExrL — NacióDigital (@naciodigital) 10 de novembre de 2018

Un home s'ha apropat als antifeixistes, esquivant els consells dels Mossos, fins que diversos agents l'han allunyat pic.twitter.com/LYcfJQb8WA — NacióDigital (@naciodigital) 10 de novembre de 2018

Càrrega dels Mossos al carrer Nàpols Foto: Emili Puig

"No pot ser més exagerat! Tampoc cal mentir! Si som quatre gats, ho diem amb orgull i punt". Així ha reaccionat una de les presents a Arc de Triomf, que es protegia dels rajos del sol amb un imponent paraigua amb la bandera d'Espanya, després que les organitzacions hagin anunciat pels altaveus que "somos entre 50.000 y 70.000 compañeros". 33 vegades més que la xifra oficial facilitada per la Guàrdia Urbana. La reacció ha estat entre els aplaudiments eufòrics i les mirades d'estupefacció per la inflada xifra."Anem caminant, tranquil·lament, marxem en grup petits sense massa rebombori, per carrers secundaris", indicava un home, de planta remarcable, equipat amb un peto groc, ulleres de sol i auriculars. Ell i una desena més vestien de color groc per identificar-se com a part de l'organització. L'objectiu era dissoldre la marxa sense coincidir amb cap grup antifeixista.Així, després d'un nou matí reivindicatiu a la capital catalana -amb dos pols oposats distanciats per un ampli desplegament policial-, les concentracions s'han desconvocat i els milers de manifestants han pogut anar a dinar com un dissabte qualsevol.

