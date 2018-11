La contundent advertència d'Aragonès als qui van enviar la policia als col·legis l'1-O

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, s'ha refermat en qualificar com a "delinqüents" els membres dels cossos de seguretat de l'Estat que van actuar l'1-O i ha afegit que "els pitjors delinqüents" són aquells qui van enviar els policies a les escoles, que "encara no han estat jutjats, però que seran jutjats".Així ho ha expressat en un acte de campanya per les municipals d'ERC a la plaça de la Virreina, a Gràcia, a Barcelona, aquest dissabte al migdia. Aragonès ha respost així a la denúncia que alguns mitjans apunten que el sindicat policial Jupol ha interposat contra el republicà per injúries per haver titllat els agents que van intervenir l'1-O de "delinqüents" aquest dijous.Aragonès ha deixat clar en aquest acte electorial que cap denúncia aturarà la "voluntat de ser lliure" de Catalunya.Els sindicats de policia espanyola SUP, CEP, UFP i SPP, constituïts en "Unidad en Acción" -en castellà-, han criticat el vicepresident de la Generalitat per posar "de manera intencionada en perill la fràgil pau social" a Catalunya, provocant així "un enfrontament estèril entre ciutadania i forces d'ordre públic".A través d'un comunicat han rebutjat les paraules d'Aragonès, qui va assenyalar aquest dijous que els "delinqüents" de l'1 d'octubre van ser els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que van fer càrregues per impedir el referèndum. En aquest sentit, els sindicats han assenyalat que les paraules són "indecents i irresponsables".

