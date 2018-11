​Aragonès, sobre qui va enviar la policia als col·legis l'1-O: «Són els majors delinqüents i seran jutjats»

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, s'ha refermat en qualificar com a "delinqüents" els membres dels cossos de seguretat de l'Estat que van actuar l'1-O i ha afegit que "els pitjors delinqüents" són aquells qui van enviar els policies a les escoles, que "encara no han estat jutjats, però que seran jutjats".Així ho ha expressat en un acte de campanya per les municipals d'ERC a la plaça de la Virreina, a Gràcia, a Barcelona, aquest dissabte al migdia. Aragonès ha respost així a la denúncia que alguns mitjans apunten que el sindicat policial Jupol ha interposat contra el republicà per injúries per haver titllat els agents que van intervenir l'1-O de "delinqüents" aquest dijous.Aragonès ha deixat clar en aquest acte electorial que cap denúncia aturarà la "voluntat de ser lliure" de Catalunya.Durant l'esdeveniment, els consellers de Justícia, Ester Capella, i d'Exteriors, Ernest Maragall, li han mostrat el seu suport davant de la denúncia, confirmada pel compte oficial de Jupol a Twitter. Capella ha assegurat que "una resolució judicial" confirma les paraules d'Aragonès, en referència a la interlocutòria recent de l'Audiència de Barcelona.​Segons ella, durant l'1-O, "quan van atonyinar la gent", les forces de seguretat de l'Estat "van utilitzar indegudament la força" i "segurament van traspassar la línia que mai, en un estat democràtic i de dret haurien de traspassar les seves institucions".Maragall ha expressat que "és un orgull compartir el sentit" de l'expressió emprada per Aragonès dijous i repetida aquest dissabte. Segons el titular d'Exteriors, a l'Estat "els delinqüents empresonen els innocents".Els sindicats de policia espanyola SUP, CEP, UFP i SPP, constituïts en "Unidad en Acción" -en castellà-, han criticat el vicepresident de la Generalitat per posar "de manera intencionada en perill la fràgil pau social" a Catalunya, provocant així "un enfrontament estèril entre ciutadania i forces d'ordre públic".A través d'un comunicat han rebutjat les paraules d'Aragonès, qui va assenyalar aquest dijous que els "delinqüents" de l'1 d'octubre van ser els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que van fer càrregues per impedir el referèndum. En aquest sentit, els sindicats han assenyalat que les paraules són "indecents i irresponsables".D'altra banda, durant l'acte, en el qual també ha participat la diputada a Madrid Ana Surra, el vicepresident Aragonès ha dit que ERC només podrà contribuir a facilitar l'estabilitat del govern de Pedro Sánchez "si hi ha una solució davant la repressió, si hi ha un canvi de direcció" en favor dels drets civils i polítics."Només ens asseurem si hi ha voluntat de diàleg sobre el respecte al que decideixi el nostre poble", ha dit. "Reclamem al govern de l'Estat que afronti una negociació política, que respecti l'exercici del dret a l'autodeterminació al nostre país", ha afegit.A més, ha criticat la xifra de 2.200 milions d'euros extra que, segons els socialistes, els pressupostos acordats entre PSOE i Podem aportaran a Catalunya. Segons Aragonès, "el 90%" d'aquesta xifra ja està determinada per llei, així que estarien obligats a "posar-los sobre la taula".També ha dit que els comptes de Sánchez destinen 180 MEUR a la renda mínima garantida a tot l'Estat, mentre que la Generalitat n'ha destinat 300 a Catalunya durant aquest any. "Per tant, veiem clarament qui aposta per la justícia social, la igualtat d'oportunitats, és el govern de Catalunya", ha reblat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)