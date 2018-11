Els CDR desconvoquen la manifestació contra Jusapol «per la violència dels Mossos»

Uns manifestants de la Jusapol a Barcelona Foto: Adrià Costa

"Que viva España" canten ara mateix a la manifestació de la Jusapol, a Barcelona https://t.co/z6dgNrADM1 pic.twitter.com/cPxA5utyzM — NacióDigital (@naciodigital) 10 de novembre de 2018

URGENT

Davant la reitarada brutalitat policial que hem patit a la André Malraux, a la qual seguim encapsulades moltes companyes dels CDR, DESCONVOQUEM la concentració de la plaça.



🗣️LA RESTA DE GENT PELS VOLTANTS, SEGUIM!

Rebem com es mereixen els feixistes!



#10Nantifeixista — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 10 de novembre de 2018

Els Mossos han requisat una dessuadora d'un manifestant Foto: Emili Puig

Ampli desplegament policial a la plaça André Malraux, on els CDR han convocat per contraprogramar la manifestació de Jusapol. La policia catalana vol evitar el xoc entre les dues marxes; informa @Sergi_Ambudio pic.twitter.com/OSOZkKxWUd — NacióDigital (@naciodigital) 10 de novembre de 2018

Primers moments de tensió i empentes entre els @mossos i els manifestants quan els agents s’enduen un membre dels CDR. Crits de “no us mereixeu la senyera que porteu” i “fora, fora, les forces d’ocupació” pic.twitter.com/e61prTNbLj — NacióDigital (@naciodigital) 10 de novembre de 2018

Els @mossos retenen un manifestant entre les furgonetes de la Brimo i el deixen marxar pocs minuts després. Una desena d’agents acordona la zona, equipats ja amb casc i porres; informa @Sergi_Ambudio https://t.co/Vw5G4Ol0XS pic.twitter.com/RUBCtRNON2 — NacióDigital (@naciodigital) 10 de novembre de 2018

Els manifestants canten “El vostre conseller és a la presó” a la desena de Mossos d'Esquadra que ara mateix acordonen la zona, equipats amb cascs i porres https://t.co/Vw5G4Ol0XS pic.twitter.com/00EwxBmbbd — NacióDigital (@naciodigital) 10 de novembre de 2018

Crits de "no passaran" i "ni un pas enrere" ara mateix a l'avinguda Vilanova, a pocs metres de l'Arc de Triomf https://t.co/DhwNRRpvE7 pic.twitter.com/FnoZ9VwtpJ — NacióDigital (@naciodigital) 10 de novembre de 2018

Els CDR s'han aplegat a l'avinguda de Vilanova, a pocs metres de l'Arc Triomf. Sis furgons dels Mossos i un cordó que els aïlla eviten que la marxa avanci; informa @Sergi_Ambudio https://t.co/DhwNRRpvE7 pic.twitter.com/QKIhkVWPts — NacióDigital (@naciodigital) 10 de novembre de 2018

Jusapol torna a ser al centre de l'atenció mediàtica. No han passat ni dos mesos des del 29 de setembre, quan el sindicat Justícia Salarial Policial va sortir al carrer -a Barcelona- per reclamar l'equiparació salarial entre els cossos policials estatals i els Mossos d'Esquadra. Aquella jornada va acabar amb nombrosos disturbis a la ciutat, després que hi coincidissin aquests manifestants amb una contramarxa de rebuig. Uns aldarulls que Barcelona no ha oblidat i que avui, ha tornat a viure.La plataforma Jusapol torna a sortir a la capital catalana amb el mateix objectiu: homenatjar els policies que van actuar contra el referèndum de l'1 d'octubre, sota una nova reivindicació d'equiparació salarial. La conselleria d'Interior, que no té més alternativa d'acord amb la llei que la de permetre la marxa, sí que ha modificat el seu recorregut: des de Via Laietana fins a Arc de Triomf.A Via Laietana ja hi ha els primers manifestants. Ressonen crits de "viva España" i aplaudiments generals en una marxa que, de moment, no ha registrat cap incident.No molt lluny d'on són ells, centenars de manifestants avancen pel carrer de Nàpols. Convocats per la plataforma antifeixista, caminen també al costat dels Mossos d'Esquadra. Només s'ha produït un petit moment de tensió a la plaça André Malraux, cap a dos quarts de 12. La plataforma antifeixista havia convocat a les 11 en aquesta plaça, on unes 15 furgones de Mossos envolten la zona.Al voltant de les dues del migdia, els CDR han desconvocat la manifestació de la plaça André Malraux "per la violència policial dels Mossos".Paral·lelament, els membres de la Jusapol marxen per Via Laietana. Tenen previst acabar la seva manifestació a Arc de Triomf.

