VÍDEO Els Mossos carreguen contra els manifestants del CDR

ATENCIÓ Primera càrrega dels Mossos a l'avinguda Vilanova amb el carrer Nàpols contra manifestants antifeixistes; informa @Sergi_Ambudio pic.twitter.com/ZHWjiDExrL — NacióDigital (@naciodigital) 10 de novembre de 2018

Els serveis mèdics atenen tres persones que han rebut cops en la darrera càrrega dels Mossos pic.twitter.com/T9MotGSARB — NacióDigital (@naciodigital) 10 de novembre de 2018

Primera càrrega policial per part dels Mossos d'Esquadra contra un grup de manifestants a Barcelona. La jornada reivindicativa, que compta per una banda els membres de Jusapol a Via Laietana i, per l'altra, els antifeixistes i membres dels CDR, ha registrat el primer incident a la una del migdia a l'avinguda Vilanova amb el carrer Nàpols.Els manifestants s'han encarat al cos policial, que formava un cordó i no els deixava avançar. Un petard ha sigut el detonant: els Mossos han saltat amb les porres amunt contra els manifestants.Els serveis mèdics atenen tres persones que han rebut cops en la darrera càrrega dels MossosEls CDR han anunciat que desconvoquen la manifestació a la plaça André Malraux per "la brutalitat policial dels Mossos d'Esquadra".

