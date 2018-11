Investiguen les amenaces a un teatre valencià on havia d'actuar Dani Mateo

Españolitos 🇪🇸, a ver si os enteráis. Que Dani Mateo suene los mocos con la bandera es una parodia, es HUMOR.

Que los corruptos utilicen la bandera de España, es humillación.

Que sigáis votando a los corruptos de 🇪🇸, es de GILIPOLLAS., además de COMPLICES. pic.twitter.com/So3vzpPVbo — El Gran Wyoming ℹ (@GranWyomingTV) 1 de novembre de 2018

El delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Fulgencio, va explicar aquest divendres que la policia espanyola ha obert una investigació per determinar si les amenaces que han obligat al teatre Olympia, de València, a cancel·lar la funció de l'humorista Dani Mateo són constitutives de delicte i per portar els seus autors als tribunals.El representant del govern de Pedro Sánchez va garantir també la seguretat de l'espectacle a l'espai on se celebri finalment. Fulgencio, que va participar en un acte de lliurament de condecoracions de la Policia Local al Puig, va mostrar "la seva absoluta repulsa" a aquest tipus d'actituds i va advertir que "no es consentirà que els carrers es converteixin en el xiringuito de ningú" i va agrair a l'Ajuntament de València i la Generalitat valenciana el seu oferiment per albergar l'espectacle cancel·lat.Fulgencio també va mostrar "la solidaritat del govern" de Sánchez amb el teatre i el món de la cultura i "un respecte absolut i total a les idees i a les formes de manifestar-les dins dels límits legals que l'Estat de Dret ens imposa a tots". Per tot plegat, va recalcar que el món artístic "té tot el dret a poder expressar-se i treballar dins d'aquests cànons".A més, va afegir que "saben tots que es pot defensar les seves idees per les vies dels quals tots ens hem dotat i aquestes són les regles del joc. Qui les incompleixi tindrà al davant a l'Estat de dret", va sentenciar. Dani Mateo, un dels presentadors del programa El Intermedio de La Sexta, va sonar-se els mocs amb la bandera d'Espanya en directe el passat 1 de novembre. El gag de Mateo consistia a llegir un prospecte del Frenadol i aplicar-ho a la bandera espanyola, assegurant que l'escrit del medicament "crea més consens" que la Constitució d'Espanya de 1978. Tot i això, després de mocar-se, va demanar perdó al rei, als espanyols i a l'Audiència Nacional "per les contradiccions que crea el Frenadol".La xarxa va carregar contra l'humorista i el programa d'El Gran Wyoming, animant a fer boicot contra ells. Després de la polèmica, La Sexta ha retirat el vídeo de la seva web

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)