​Un ferit crític en un xoc amb tres vehicles implicats a la C-59 a Palau-solità i Plegamans

Un home ha resultat ferit crític aquest dissabte a la matinada en un accident en el qual s'han vist implicat tres vehicles a la C-59 a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental). Segons el Servei Català de Trànsit l'avís de l'accident s'ha rebut a les 4.44 hores i ha tingut lloc al punt quilomètric 5, en sentit d'entrada al municipi, on s'ha produït una col·lisió per encalç per causes que s'estan investigant.A causa de l'impacte, un home ha resultat ferit crític i ha estat evacuat en una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. En aquest accident hi han treballat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat.La C-59 ha estat tallada fins a les 6.32 de la matinada i la circulació en aquest punt no s'ha normalitzat completament fins a les 9.16 hores.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)