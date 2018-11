La setmana vinent s'aplicarà l'ajust del desviament obligatori dels camions a l'autopista

El Govern ha informat que preveu aplicar la setmana vinent l'ajust del desviament obligatori de camions cap a l'autopista des de les carreteres N-340, N-240 i N-II pactat amb els transportistes. Els camioners han lamentat aquest divendres que l'ajust s'havia acordat per al 7 de novembre. Segons l'executiu, la documentació necessària que ha preparat el Departament de Territori i Sostenibilitat està pendent d'uns tràmits del Departament d'Interior, i un cop enllestits la mesura es podrà aplicar "de manera immediata". Així, es permetrà fer l'entrada i la sortida de l'autopista per l'accés més proper al sentit de la marxa als camions que van o venen de municipis als quals només es pot accedir des dels trams amb restricció.Territori i Sostenibilitat considera que el nombre de circulacions en els transports restringits serà equivalent en termes globals als actuals i que es reduirà el nombre total de quilòmetres recorreguts per vehicles pesants.Pel que fa als moviments amb origen o destinació a la base de les empreses transportistes, aquesta casuística s'incorporarà a la resolució del règim de restriccions per a l'any 2019, de manera que es podrà començar a aplicar a partir de l'1 de gener vinent.

