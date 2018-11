Casado assegura que a Catalunya «s'ha matat per la independència»

Pablo Casado ha afirmat que a Catalunya "s'ha matat" per la independència, esmentant els atemptats contra l'empresari Bultó i l'exalcalde Viola dels anys setanta, i que "és on es pateix més absència de llibertat". Ho ha dit en la cloenda del congrés del PP català celebrat aquest dissabte a Sitges, que ha elegit Alejandro Fernández per substituir Xavier García Albiol . "Catalunya és lliure perquè és Espanya", ha afirmat Casado, qui ha subratllat que "la llibertat no pot ser objecte de diàleg".Casado ha reclamat el vot útil per al seu partit, ja que "no es manté Espanya més unida dividint el vot", tot preguntant si els electors que han abandonat el PP consideren que la situació política a Espanya ha millorat. "qui ha anat a buscar el PP fora del PP no l'ha trobat", ha afirmat Casado.El líder del PP ha dit que cal defensar els símbols espanyols i la monarquia, que ha estat "ultratjada" per les institucions catalanes. Ha insistit en la necessitat d'un 155 més ampli i extens, així com reformar la llei de símbols de manera que "un metge no pugui atendre amb un llaç groc a la solapa". Una afirmació aquesta que ha provocat un fort aplaudiment a la sala de l'hotel Melià de Sitges.En el discurs que ha fet després de la seva elecció, Alejandro Fernández s'ha referit a "la ferida del procés que continua sagnant". Ha parlat de dues comunitats enfrontades a Catalunya, que es miren a vegades amb "ressentiment". Ha reclamat "convivència, fraternitat i estabilitat" i la recuperació dels pactes de la Transició. Però ha rebutjat que hi hagi "simetria en les responsabilitats" i ha defensat "un diàleg entre catalans" però no "un diàleg amb els separatistes".El nou president del PP català ha asseverat que hi ha dues línies per resoldre un conflicte. El bonisme, representat històricament "des de Jimmy Carter a Miquel Iceta passant per Rodríguez Zapatero", i el que ha anomenat "l'equilibri", que segons ell vol dir que "el 53" no independentista disposi dels mateixos recursos i prestigi social que el 47% restant. Segons ell, cal buscar "la fraternitat entre els catalans", però ha avisat que "venen mesos molt durs".

