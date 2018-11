Arrenquen la pancarta pels presos de l'Ajuntament de Cervera per la celebració de Márquez

La pancarta a favor de la llibertat dels presos polítics de l'Ajuntament de Cervera ja no hi és. Tres individus l'han arrencat aquest dissabte a la matinada. Uns fets que tenen lloc just després que el campió de moto GP Marc Márquez no celebri el títol al balcó del consistori per tenir-hi penjada aquesta pancarta. L'acció en concret ha estat reivindicada a les xarxes socials per un grup que es fa dir Groc&Lloc, que ha penjat un vídeo del moment en que es retira la pancarta.



L'alcalde de la localitat, Ramon Royes, ha informat que ja tenen identificats els tres membres que han protagonitzat l'acte i que ell mateix tornarà a posar la pancarta abans de la celebració, que començarà aquest migdia. També ha dit, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que "no hi ha res que justifiqui que es retiri, ni per una hora" i que "qui no vulgui entrendre això és que prefereix mirar a un altre costat"."Igual que jo respecto la decisió de Marc Márquez, demano que es respecti la meva", ha reivindicat Royes. Finalment, després de dir que al municipi hi ha una majoria favorable a la independència i a la llibertat dels presos, ha demanat celebrar el títol de campió del motorista amb normalitat.

