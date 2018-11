Centenars de manifestants frustren un acte d'Hazte Oír a Barcelona

L'associació ultracatòlica Hazte Oír va haver de cancel·lar un acte a Barcelona. Una manifestació a les portes del Círculo Ecuestre, on s'havia de fer, va frustrar la intenció de l'associació de celebrar l'acte titulat "Marxisme, feminisme i LGTBI". Centenars de persones, segons recull el 324, van tallar aquest divendres al vespre el carrer Balmes. Ho van fet "pel caràcter homòfob i transfòbic de l'acte", i per això van llençar ous, pintura i purpurina contra la façana i contra els que intentaven entrar-hi.



Hi va haver intercanvi d'insults i molta tensió entre els concentrats que protestaven contra l'acte i els que no hi van poder entrar. Els Mossos d'Esquadra, dotats amb sis furgonetes d'antiavalots, van posat distància entre les dues parts per evitar més friccions.Al final, l'acte es va emetre a través de Facebook i sense públic. La portaveu d'Hazte Oír, Teresa García-Noblejas, va dir que els manifestants havien limitat la llibertat d'expressió dels autors: "Les turbes volen limitar la llibertat d'expressió de dos joves intel·lectuals que venen a desmuntar una sèrie d'ideologies totalitàries i no admeten la paraula perquè només admeten la violència, l'insult i l'agressió", va dir.

L'Ajuntament de Barcelona vol evitar que l'autocar de l'associació Hazte Oír circuli aquest dissabte pels carrers de la capital catalana en el marc d'una campanya per diferents ciutats espanyoles amb què aquesta associació ultracatòlica diu que vol desmuntar el que considera que són mentides del col·lectiu LGBTI. El consistori barceloní diu que no permetrà que es faci una campanya homòfoba.

