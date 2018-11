Alejandro Fernández crida a defensar la monarquia «amb fermesa i determinació»

Alejandro Fernández ha fet una crida a defensar la monarquia "amb fermesa i determinació". Ho ha fet en el seu discurs com a candidat a presidir el Partit Popular de Catalunya, que celebra el seu XV congrés a Sitges i que avui clourà Pablo Casado. Fernández ha presentat la monarquia com una institució clau per preservar la unitat d'Espanya. En un moment donat, ha dit: "Sóc monàrquic perquè sóc espanyol". Sense la monarquia, no s'entén la història d'Espanya, ha afirmat.El candidat a liderar el PP ha atacat avui "la sobredosi d'utopia" que, segons ell, viu Catalunya, una "sobredosi" que té dues versions, la populista d'esquerres i la nacionalista. Enfront això, ha ofert una "utopia serena", la que representa el PP, que és "la de la vigència de les lleis i la Constitució".En un discurs vehement, Fernández ha recordat els seus 24 anys de militància al PP i ha volgut donar moral a les bases. "Ser català, espanyol i del PP és el millor que es pot ser en aquesta vida", ha proclamat. Ha fet un elogi a la militància de les comarques de l'interior i ha dit que Tabàrnia li sembla una idea brillant, però té una mancança: deixaria penjada la militància de la Catalunya profunda.Fernández ha presentat l'equip que formarà part de la seva executiva, amb Daniel Serrano al davant com a secretari general i número dos. L'exdiputat Antonio Gallego serà vicesecretari i responsable d'organització i estaran en el nucli dur amb rang de vicesecretaris, també, Marisa Xandri (acció social), Manuel Reyes (municipal), Maritxu Hervás (territorial), Albert Fernández Saltiveri (comunicació i electoral) i Àngels Esteller.Un nom a destacar és el de Juan Milián, exdiputat al Parlament i que s'encarregarà d'una àrea de nova creació, coordinador d'estratègia política. Enric Millor és integrat com a coordinador d'acció parlamentària i treballarà d eprop amb el fins ara secretari general, Santi Rodríguez, que serà el nou portaveu al Parlament.Els congressistes avalaran aquest matí amb el seu vot la candidatura del diputat tarragoní, única que es presenta

