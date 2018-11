Hotels de la Selva del Camp i Cunit rebutgen acollir un acte de Vox

Vox no troba cap espai que vulgui acollir unes jornades de formació a la demarcació. El partit d'ultradreta tenia previst portar a terme un acte el 17 de novembre a un hotel de la Selva del Camp, el mateix lloc on ja en van celebrar un enguany p erò, segons Vox, "la pressió del CDR" va provocar que l'establiment turístic declinés la seva reserva.Davant d'aquest escenari, van buscar un altre hotel, en aquest cas a Cunit. Quan tot semblava que estava tancat amb l'Adia Hotel Cunit, una reunió entre representants de l'ajuntament del municipi i també de l'hotel, ha fet capgirar la situació. Aquest divendres, el regidor de Promoció Econòmica, Xavier Salvadó (Guanyem Cunit), i el de Seguretat, Ivan Faccia (ERC), van trobar-se amb els responsables de l'establiment per mostrar el malestar del municipi davant l'anunci de la formació de Vox a les seves instal·lacions. Per evitar cap situació no desitjada, ambdues parts van acordar tirar enrere la reserva de Vox.La formació d'ultradreta, davant el revés del municipi liderat per Montserrat Carreras (CiU), ha decidit anul·lar la jornada i demana ajuda per trobar un espai per poder celebrar-ho, ja que es tracta d'una formació que es fa també a la resta de l'estat espanyol.A través d'un comunicat, Vox carrega amb força contra els CDR i contra el govern municipal de Cunit i es mostren contraris a "aquestes pressions mafioses de sicaris supremacistes, rancis, sectaris, demostrant la seva putrefacció ideològica de dimensions bíbliques, satanitzant a qui els plantem cara ideològicament".

