El PP proposa el jutge de l'1-O per presidir el CGPJ

El PP ha proposat Manuel Marchena, actual president de la Sala Penal del Tribunal Suprem, per substituir Carlos Lesmes al capdavant del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), l'organ estatal de govern dels jutges, segons avança aquest divendres El País . El nom de Marchena té la seva significació política, des del moment que presideix la sala que jutjarà els polítics independentistes pel l'1-O, i serà el ponent de la sentència.Segons aquesta mateixa informació, però, el PSOE rebutja la candidatura de Marchena, i proposa en el seu lloc un magistrat "d'un perfil completament diferent", com ara la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca.Els membres del CGPJ es designen per majoria de qualificada de tres cinquenes parts del Congrés i del Senat, per la qual cosa és necessària una negociació prèvia entre les forces majoritàries de les cambres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)