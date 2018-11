Atraquen una oficina bancària de Mont-roig del Camp

Diversos individus han entrat a robar aquest divendres en una oficina bancària de Mont-roig del Camp (Baix Camp) i se n'han endut una quantitat de diners que no ha transcendit. Els fets han passat poc abans de tres quarts de dues de la tarda en una sucursal de CaixaBank de l'avinguda de Catalunya i ningú no ha resultat ferit.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i localitzar els autors de l'atracament, que han fugit del lloc dels fets.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)