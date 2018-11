Diputats danesos alerten que la situació dels presos pot causar un precedent perillós a Europa

Tres diputats danesos han denunciat "el perill" que suposa que un estat "resolgui problemes polítics empresonant als seus adversaris" després de la seva visita a Jordi Cuixart i Raül Romeva a Lledoners. Els representants del parlament de Dinamarca han assegurat que "altres països podrien fer el mateix, pel que això no és un problema per Espanya, és un assumpte europeu".Pelle Dragsted, portaveu d'afers democràtics de l'Aliança Roja-Verda ha explicat que ha vist Cuixart i Romeva "forts". Ha estat acompanyat d'Eva Flyvholm, portaveu d'Exteriors de la mateixa formació, i de Magni Arge, diputat al parlament danès per les illes Fèroe.El portaveu de l'Aliança Roja-Verda ha insistit en la necessitat de no ignorar la situació que viu Catalunya amb els polítics empresonats apel·lant al precedent que això podria suposar a Europa.Dragsted ha denunciat que els líders catalans s'enfronten a un "judici polític". "No són delinqüents i és molt fort que els visitem en una presó, els hauríem de visitar al parlament on el poble català va decidir que estiguessin", ha dit.El diputat danès ha recordat que alguns d'ells van participar com a vigilants internacionals l'1-O pel que saben que se'ls imputen unes acusacions "que són mentida". "Vam ser testimonis de com la població volia votar de forma pacífica, pel que les acusacions de rebel·lió són absurdes", ha insistit.Segons Dragsted l'única violència existent aquella jornada va ser la policial, que ha qualificat de "brutal i inacceptable". "Si hi ha hi hagués justícia real en aquest país hauria de ser la policia i els responsables d'aquelles actuacions els que estiguessin a la presó", ha afegitEls diputats danesos han visitat Lledoners després de visitar, dijous, a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la presó de Mas d'Enric. Aquest divendres al matí s'han trobat també amb el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri.Els diputats estan estudiant fer d'observadors internacionals en el judici contra el procés, unint-se així a un grup d'eurodiputats que recentment també van anunciar que demanarien a l'Estat espanyol ser al judici."Ens agradaria poder-ho fer per demostrar-los (als líders empresonats) que no estan sols, però també perquè Espanya sàpiga que no pot actuar així i que Europa l'observa", ha conclòs.

