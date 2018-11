Arriba el «nou Netflix» de Disney, amb contingut de Pixar, Marvel o Star Wars

Disney presenta la seva nova plataforma de continguts per streaming: Disney+. A través d'un comunicat , la multinacional nord-americana ha confirmat que l'any 2019 s'estrenarà aquest nou projecte, iniciant-se als Estats Units amb projecció per portar-ho a diversos països.Netflix és un dels més afectats pel nou moviment de Disney, ja que perdrà totes les llicències de contingut que té en aquests moments. La nova plataforma inclourà títols, sèries, pel·lícules i derivats de Marvel, Pixar, Star Wars i National Geographic.A més, Disney ha confirmat diferents projectes, com una nova sèrie per Loki -personatge de la saga de Marvel, Thor-, un reboot de High School Musical, nous continguts d'Star Wars a més de pel·lícules exclusives.

