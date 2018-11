#SuperFinalDeAmérica A los argentinos nos pasan cosas inexplicables. Disfrutemos de esta Superfinal de América. pic.twitter.com/yWnhKisabx — AFA (@afa) 8 de novembre de 2018

Un partit històric. Així serà la inal de la Copa Libertadores -el campionat continental d'Amèrica del Sud- que enfrontarà els dos mítics equips d'Argentina: Boca Juniors i River Plate. El clàssic de Buenos Aires serà el protagonista de la final, un escenari on mai s'haurien enfrontat. Per fer el símil: com si el Barça i el Madrid s'enfrontessin a la final de la Champions.La federació de futbol argentina (AFA) ha volgut homenatjar aquesta fita històrica amb un emotiu vídeo.

