Girona vol limitar el nombre i la tipologia d'animals de companyia en cada habitatge

Un gos que mira la seva mestressa Foto: Aida Morales

L'Ajuntament de Girona limitarà el nombre i la tipologia d'animals de companyia que habitin en cada habitatge, segons les característiques de cada immoble. Així ho preveu en la modificació de l'ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.Segons el vicealcalde de Girona, Eduard Berloso, aquesta actualització de l'ordenança servirà per garantir "unes bones condicions per a l'animal i que puguem actuar quan es posi en risc el seu benestar o la seva salubritat". També s'inclouen mesures per evitar molèsties als veïns d'habitatges que tenen animals i penalitzar amb una infracció greu aquells qui no recullin les deposicions.El govern de Girona vol limitar el nombre d'animals que visquin en un immoble per tal de garantir que visquin en unes bones condicions. Una de les propostes és que no hi puguin haver més de dos gossos potencialment perillosos en el mateix habitatge. Pel que fa a la resta d'animals, el límit es fixarà segons les condicions de l'immoble. La voluntat del govern local és incloure totes aquestes propostes a l'ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.A més, també volen elevar a una infracció greu que els amos no recullin les deposicions dels animals o que no aboquin aigua sobre de les miccions a la via pública. De fet, el text també inclou una sanció per aquells qui passegin els seus animals i no portin una bossa de plàstic o una ampolla d'aigua.D'altra banda, la modificació de l'ordenança també incorporarà mesures per evitar molèsties als veïns d'habitatges que tenen animals. Els propietaris hauran de vigilar que els seus animals no embrutin les zones comunes dels habitatges i que no molestin als veïns amb els seus lladrucs. En cas en què no es compleixin aquests dos requisits, s'imposarà una multa coercitiva. Berloso ha apuntat que aquestes mesures s'han estat estudiant des de "fa mesos" i estan pensades per "mantenir una bona convivència a la ciutat entre les persones propietàries d'animals i les que no ho són".De tota manera, l'ordenança també inclou la possibilitat de reduir-ne l'import quan la persona infractora reconegui la seva responsabilitat i efectuï el pagament de forma anticipada. Unes condicions similars a les que s'apliquen en les infraccions de trànsit. Quan una persona rebi la primera sanció lleu també podrà escollir entre pagar la multa o participar en treballs a la comunitat. Algunes de les tasques que podrien eximir als ciutadans de pagar les sancions són: actuacions d’educació ambiental, participar en procediments de mediació o prestar serveis de caràcter cívic.De moment s'han presentat tot aquest conjunt de propostes a diversos col·lectius animalistes per tal que valorin les iniciatives del govern i puguin fer-hi les seves aportacions abans del 30 de novembre. Després e els tècnics avaluaran si les millores es poden afegir a la modificació de l'ordenança o no. La proposta no arribaria al ple municipal fins al mes de gener.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)