Sindicats i entitats rebutgen la sentència de les hipoteques davant el TSJC

La sentència de les hipoteques segueix generant protestes, fins i tot després que el govern espanyol hagi legislat d'urgència al respecte. Una quinzena d'entitats s'han concentrat aquest divendres a Barcelona, davant les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per expressar el seu rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que dictamina que són els clients i no els bancs els que han de pagar aquest tribut. Entre els convocants, els sindicats CCOO i UGT, Òmnium Cultural, la PAH, la Taula del Tercer Sector o Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya.En la protesta, que ha reunit unes centemnars de persones al Passeig Lluís Companys de la capital, les entitats convocants s'han referit també al decret llei aprovat aquest dijous pel govern espanyol que estableix que, a partir d'ara, seran els bancs els que hauran de pagar aquest impost. Els convocants han lamentat que el text "no és suficient ja que no té efectes retroactius i no soluciona el fons del problema".Les entitats convocants havien cridat a manifestar-se davant l'alt tribunal català per "denunciar un sistema judicial espanyol corcat pels lobbies econòmics, en detriment de la qualitat de vida de les persones".Demà dissabte hi ha convocada una nova protesta, aquest cop convocada pel Sindicat de Llogaters a la Plaça Urquinaona de Barcelona. Segons recorda l'entitat, l'impost suposa una despesa de 1.500 euros per cada 100.000 euros d'hipoteca per a les famílies quan és la banca "qui té major interès en registrar el contracte hipotecari".

