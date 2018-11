Suspesa una jornada sobre ventres de lloguer a València per l'enrenou que ha generat

L'empresa americana Circle Surrogacy ha cancel·lat la jornada comercial sobre ventres de lloguer, que tenia previst celebrar aquest dissabte a l' Hotel Sercotel Sorolla Palace de València. Gairebé un centenar d'organitzacions del moviment feminista i associacions de diferents àmbits, com a resposta han decidit convocar una mobilització demà a la mateixa hora que estava previst l'acte dels ventres de lloguer davant de l'hotel per impedir-ho.L'empresa americana ja l'ha cancel·lat, però les feministes mantenen la convocatòria. De fet, les organitzacions ja havien demanat que no tingués lloc perquè el consideren "un esdeveniment informatiu de captació de clients per a una activitat considerada violació de drets humans i prohibida per la legislació espanyola". Com que no van rebre cap mena de notificació ni resposta al respecte, els col·lectius han decidit mantenir la manifestació de demà."Ahir vam deixar clara la nostra postura. Celebrem que vegin que no poden fer aquest tipus de comerç aquí, però l'acció que farem igualment és de visibilització, de repulsa a aquest tipus de comerç ", han ressaltat. La concentració de les organitzacions feministes, que comptarà amb una performance i la lectura d'un manifest, seguirà tenint lloc a l'Hotel Sorolla Palace perquè és el lloc que tenen autoritzat i han advertit que serveix com a "avís" a les empreses que realitzin aquest tipus de comerç: "Les feministes estarem darrere", han asseverat.Aquest acte es realitza en oposició a les pràctiques que realitzen empreses i despatxos jurídics com Circle Surrogacy de gestió de ventres de lloguer. Les mobilitzades els consideren "una violació de drets humans, un atemptat a la dignitat de les dones i la mercantilització de éssers humans", segons han indicat."El que l'empresa de contractació de ventres de lloguer s'anomena eufemísticament 'maternitat subrogada' és en realitat explotació reproductiva de les dones, afavorida per empreses que mercantilitzen el cos i la vida de les dones i de les persones nascudes de les gestacions induïdes per altres ", han denunciat.Segons opinen, aquesta pràctica suposa "una expressió més de l'aliança entre el patriarcat i el capitalisme, fent ús de la capacitat reproductiva de les dones per a l'obtenció de benefici". "El lícit desig de paternitat mai pot substituir o violar els drets que assisteixen a les dones i les persones menors i que aquest desig de ser pares-mares no genera dret a tenir fills o filles per qualsevol mitjà", han reivindicat.

