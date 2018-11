Els esportistes catalans que sí que s'han mullat sobre el procés

Feliç Diada de Catalunya a tothom! pic.twitter.com/Vp2LnAa937 — Gerard Piqué (@3gerardpique) 11 de septiembre de 2014

Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de setembre de 2017

Cap por! Estic 100% a favor del dret a decidir i totalment en contra de la barbarie que estar fent contra la democracia el govern Espanyol! https://t.co/6I5LHvceTR — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) 21 de setembre de 2017

Vinc de la muntanya i no m'agrada el que veig! Condemno el que no hauria d'haver passat mai! Tot el meu suport a les institucions catalanes! pic.twitter.com/F3QdkUpy7H — Oscar Cadiach i Puig (@OscarCadiach) 20 de setembre de 2017

Buenos días Cataluña, volvamos a dar una lección de civismo y democracia y que todos expresen su opinión libre y pacíficamente. pic.twitter.com/zPU8q25j0S — Victor Tomas (@VictorTomas8) 1 d’octubre de 2017

Quan les demandes pacífiques i els problemes polítics es responen amb la represió i intimidació ja no es pot dir estat de democràcia. pic.twitter.com/FbTLfR0fY6 — kilian jornet (@kilianj) 20 de setembre de 2017

When, in the lack of political capacity, the repression and imprisonment are used to silence ideas, the lack of democracy becomes evident. — kilian jornet (@kilianj) 2 de novembre de 2017

Fa un any, al meu poble natal, vaig aprendre que la perseverança i el pacifisme són valors exemplars. Pensem com pensem, vinguem d'on vinguem, l'entesa i el respecte entre ciutadans ha de ser sempre la base d'una societat. La violència mai serà el camí per a ningú. #1Oct — Pierre Oriola (@PierreOriola) 1 d’octubre de 2018

El campió del món de MotoGP, Marc Márquez, ha protagonitzat un nou capítol d'un esportista que no es posiciona políticament. Fins al punt d'evitar fotografies "compromeses" A instància dels patrocinadors, el pilot de Cervera no sortirà aquest dissabte al balcó de l'Ajuntament de la seva població natal, Cervera, per celebrar el seu nou títol. El motiu: la pancarta en suport dels presos polítics que penja a la façana de la Paeria.En contrast, diversos esportistes catalans de renom sí que s'han pronunciat en diversos moments del procés polític català. La Diada de l'Onze de Setembre, la jornada de l'1-O o l'aniversari del referèndum han estat els escenaris on els esportistes han dit la seva.El central del Futbol Club Barcelona no ha dubtat en pronunciar-se públicament en relació al procés. I en múltiples ocasions. Piqué ha participat en diverses Diades Nacionals, com la de 2014, on va penjar una fotografia a Twitter.Els pronunciaments del tercer capità del Barça sobre el referèndum de l'1-O van ser notoris, amb diversos tuits i una emocionada declaració el mateix diumenge d'octubre.Un dels jugadors històrics del Barça, va dir la seva després de les càrregues policials durant la jornada de l'1-O.Aquest mateix any, Xavi va demanar la llibertat dels presos a través d'un post a Instagram.Els dos pilots (i germans) catalans es van pronunciar l'any passat arran dels fets de setembre i octubre. Després de la situació viscuda a la Conselleria d'Economia, Aleix va declarar que "el govern espanyol i la Guàrdia Civil es passaven pel forro la democràcia" , a més de criticar els fets del 20-S. Tot i això, el seu germà Pol li va retreure que no hauria d'haver parlat perquè "la política és pels polítics".El ja quart capità del Barça va penjar una fotografia a Twitter on se'l veia votant durant el referèndum i demanant "democràcia".Els dos alpinistes catalans s'han pronunciat en diversos moments. Latorre va publicar una piulada el 20-S i una fotografia votant l'1-O.Cadiach va denunciar l'atac a les institucions catalanes per la jornada del 20-S a la Conselleria d'Economia.El veterà jugador de la secció d'handbol del FC Barcelona va mostrar tot el seu rebuig a la violència policial de l'1-O.L'alpinista i corredor d'ultrafons no ha tingut mai gaire problemes a parlar de política. L'any 2014, en una entrevista al diari Ara va escenificar "que no es podia seguir en un estat com Espanya". Durant la jornada del 20-S va publicar un tuit ben clar, i sobre el referèndum de l'1-O va explicar en una entrevista que votaria "sí".A més, va criticar l'empresonament dels Jordis en un missatge en anglès.Els dos jugadors van reivindicar el referèndum de l'1-O en el seu aniversari. Oriola va assenyalar que "la violència mai serà el camí" i Ribas també va criticar les càrregues, assegurant que "la violència no va poder ni podrà mai ".L'alpinista es va posicionar explícitament com a independentista, i ha donat suport en molts moments al procés, com en el referèndum de l'1-O, quan va participar en un vídeo de la CUP, a més de clavar l'estelada en diversos cims Els esportistes de primer nivell no solen pronunciar-se en temes polítics, tant per imatge com per problemes posteriors que poden sorgir a través de les seves declaracions, però altres de no tant nivell mediàtic no hi han tingut cap problema.En són exemples Araceli Segarra, la primera catalana a fer el cim de l'Everest; la ciclista olímpica Marta Vilajosana, l'atleta Mohamed El Idrissi -que ja es va posicionar en les primeres consultes del 2009-, els exfutbolistes del Barça Marc Crosas i Oriol Rosell, els alpinistes Laura Orgué i Pau Capell -que es van pronunciar arran de les càrregues de l'1-O- o la jugadora de bàsquet, Helena Boada.Els veterans i guardonats jugadors de l'NBA Pau Gasol i Marc Gasol formen part del grup d'esportistes que van manifestar-se a favor de "votar" perquè els catalans decidissin "el seu futur".Pau ho va escenificar en una entrevista a TV3, i Marc a través del programa El Convidat, d'Albert Om.Anys abans que comencés el procés català, el 2006, diversos jugadors d'hoquei patins ja es van significar políticament, per la via de renunciar a la selecció espanyola en favor de la catalana. És el cas de Miquel Masoliver o Guillem Trabal. El primer, però, va haver de fer marxa enrere i tornar a lluir la samarreta vermella, després de ser seleccionat per a un Europeu, i de ser amenaçat amb entre dos i cincs anys de sanció -també a nivell de clubs- si es negava a acudir-hi.

