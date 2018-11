Torra reclama a la justícia que actuï contra els «escamots feixistes» que van fer pintades a Verges

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat a la "justícia espanyola i a la fiscalia" que actuï amb contundència contra els "escamots feixistes" que la nit de dimarts van fer pintades amb símbols nazis i insults contra el mateix president a Verges (Baix Empordà). Torra ha visitat aquest divendres la població per mostrar la solidaritat del Govern amb uns fets que ha qualificat d'intolerables i ha afirmat que la Generalitat seguirà de prop la investigació. Els Mossos d'Esquadra estan a punt de tancar l'atestat i preveuen enviar-lo als jutjats dilluns de la setmana vinent.Segons fonts properes al cas, hi hauria alguna persona identificada. Torra ha fet una crida a la unió del poble per repel·lir "qualsevol brot de violència". Dimecres al matí Verges es va despertar despertat diverses façanes pintades amb símbols nazis, insults contra el president Quim Torra i escrits com Tots som espanyols i Viva España. També hi havia pintades banderes espanyols a fanals i pilones i havien tret estelades que hi havia a les carreteres.Aquest divendres Torra ha visitat el municipi per mostrar la solidaritat del Govern amb la població i també amb les altres que van patir accions d'aquest tipus, com la Pera o Palamós. "No podem permetre que el feixisme s'instal·li a casa nostra i hem d'actuar amb violència zero davant de manifestacions agressives i brots de violència com el que ha passat a Verges", ha afirmat el president.Torra, que s'ha reunit amb l'alcalde i regidors de la població, ha detallat que els Mossos d'Esquadra estan ja a punt de tancar l'atestat per remetre'l, dilluns, al jutjat. Per això, el president ha instat "la justícia i la fiscalia espanyola" a ser "conseqüents" i actuar "amb contundència" contra aquests "escamots feixistes". Fonts properes al cas han indicat que els Mossos tenen identificats sospitosos d'haver fet les pintades."Fins ara sabíem què era fer un Tortosa, ara sabem què és fer un Verges que és enfrontar-se al feixisme de forma no-violenta i deixant clar que el feixisme a casa nostra no passarà", ha afirmat Torra que subratlla que el mateix dimecres a la tarda Verges va rebre la solidaritat de catalans d'arreu del país per desfer els desperfectes causats. "Lamento que us hagin embrutat casa vostra", ha afegit el president.Segons Torra, aquest tipus de pintades i accions perpetrades pels "escamots feixistes" busquen fer "por" i insta a plantar-hi cara. L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater (CUP), ha agraït la solidaritat a Torra. "Aquestes escamots que actuen encaputxats son gent que busca sembrar la por, que callem, però el que aconsegueixen és el contrari", ha dit Sabater que ha posat el focus en les mostres de suport rebut des d'arreu de Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)