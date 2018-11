La tercera taula de la jornada. En les dones amb un trastorn mental es triplica el risc de patir violència masclista #violenciamasclista pic.twitter.com/VACkvPk5uG — Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental (@SCPiSM) 9 de novembre de 2018

Ara amb l’Alba Alfageme Casanova amb el tema de les “Violències masclistes” a la Jornada de Violència Masclista i salut mental. “El 90% de les violències sexuals no es denuncien”@SCPiSM #violenciamasclista pic.twitter.com/YuI1haOgQy — A. (@annanima77) 9 de novembre de 2018

Cloenda de la “Jornada de violència masclista i salut mental” amb la presidenta de @icdones Nuria Balada Cardona i Judith Usall Rodié de la @SCPiSM pic.twitter.com/NyhA2yXVJW — A. (@annanima77) 9 de novembre de 2018

Més d'un 60% de les dones amb malalties mentals ha patit violència masclista, i un 40% no identifiquen com a violència dels episodis que pateixen, segons han destacat experts reunits a la Jornada Violència Masclista i Salut Mental, a Barcelona. Són dades extretes d'un estudi fet al País Basc que ha presentat la coordinadora del grup de Violència Masclista de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental , Roser Cirici, que ha subratllat que un 34% de les dones sense trastorn diagnosticat ha patit violència masclista.Ha revelat també que les dones i nenes que són víctimes d'aquest tipus de violència masclista pateixen seqüeles psicològiques de llarga durada. De fet, entre un 40% i un 50% desenvolupen símptomes d'ansietat i un 30%, de depressió. Segons Cirici, el trastorn més freqüent és el d'estrès post traumàtic, que afecta entre el 31% i 85% de les persones, però també poden rebre un altre tipus de diagnòstics com el trastorn de conducta alimentària, l'obsessiu-compulsiu, el límit de personalitat o el de consum de substàncies tòxiques.D'altra banda, l' Observatori de la Igualtat de Gènere ha donat a conèixer aquest divendres les dades del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) sobre les ateses. A la llum de les dades de 2017, el 35% de dones de les 102 dones ateses pel SIAD han travessat situacions de violència masclista, ha informat l' Institut Català de la Salut (ICS).La principal àrea de consulta de les dones ateses va ser el psicològic (32%), seguit d'aspectes relacionats amb la violència masclista amb un 22% de les consultes, mentre que el 18% van fer consultes sobre aspectes jurídics.

