Torra, sobre la manifestació de Jusapol: «No caurem mai en les provocacions»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida a no caure "en les provocacions, tot i que siguin ofensives" en relació a la nova manifestació convocada pel sindicat Jusapol aquest dissabte a Barcelona . El president ha reivindicat que Catalunya és un poble "radicalment democràtic" que defensa drets fonamentals com la llibertat de concentració o de manifestació."Si tenim la possibilitat d'èxit en la nostra lluita per la independència és fer-nos forts en allò que som, un poble demòcrata amb plena consciencia de ser poble i que no caurà mai en les provocacions", ha reflexionat Torra que aquest divendres ha visitat Verges (Baix Empordà) per mostrar la solidaritat del Govern per l'aparició de pintades amb símbols nazis a la població.

