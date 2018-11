Un metro cada set minuts fins als barris de la Marina de Barcelona

Una de les estacions de la línia 10 sud. Foto: TMB

La xarxa de metro de Barcelona segueix creixent per tal d’interconnectar més zones més ràpidament i reduir la contaminació. L’últim pas ha estat la inauguració de la línia 10 Sud amb la connexió de les cinc primeres estacions: Collblanc, Torrassa, Can Tries-Gornal i les noves de Foneria i Foc . Les tres primeres ja funcionaven des de l’any 2016 perquè formen part de la línia 9 Sud, però les dues noves estacions, situades al Passeig de la Zona Franca, permeten que el metro arribi, per primera vegada, als barris de la Marina de Port i la Marina del Prat amb una freqüència d'un combii cada set minuts.La nova línia, construïda per la Generalitat, millora la connexió entre Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, alhora que potencia la intermodalitat perquè enllaça amb tres línies de metro més: a Collblanc amb l’L5 i L9 Sud, a Torrassa amb l’L1 i L9 Sud, i a Can Tries-Gornal amb l’L9 Sud.Al llarg del 2019 s’obriran les altres dues estacions que conformen la línia i que estan situades a l’Hospitalet de Llobregat: la de Provençana –prevista per la primavera- i Ciutat de la Justícia, a la tardor. Des de la represa dels treballs, el febrer de 2016, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha invertit en aquesta línia 119 milions d’euros. Aquesta obra ha comptat també amb el suport dels Fons europeus de desenvolupament regional.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, destaca que la construcció de l’L9 i L10 “és un nou salt d’escala, una forma de relligar tota l’àrea metropolitana. És una obra de les que marquen època”. Per a Calvet, “millorarà la qualitat de vida dels ciutadans però també és una aposta per la qualitat de l’aire”La Generalitat preveu que amb la línia 10 Sud s’eliminin 1.438 vehicles diaris de la xarxa viària, el que representa una reducció de 975 tones de CO2 anuals i una acció directa contra la contaminació atmosfèrica i la lluita contra el canvi climàtic.Els trens, tal com passa a a l’L9, són sense conductor, d’estructura lleugera i tecnologia avançada, estan adaptats a persones amb mobilitat reduïda, com les estacions, i disposen de sistemes d’informació activa i visual per al passatge. Les andanes estan protegides amb portes de vidre i tota la infraestructura ha estat dissenyada vetllant per la màxima seguretat i confort possibles.Les cinc estacions són construccions de tipus pou, a les quals les andanes estan superposades i integrades en un sol túnel de dos nivells. A l’estació de Foc, projectada per Toyo Ito Arquitectes, el túnel està situat a 30 metres de profunditat, al qual s’hi accedeix mitjançant una bateria d’escales mecàniques i també ascensors, i fins i tot disposa d’una sala d’exposicions. A l’estació de Foneria, de Daniel Freixes, la profunditat és de 40 metres, és també accessible amb escales mecàniques i ascensors i compta amb una sala polivalent.La freqüència de pas dels trens és d’un tren cada 7 minuts, servei que s’ofereix amb els tres trens que circulen per la nova línia. En el tram comú de la línia 9 Sud, la freqüència és del doble, dos trens cada 7 minuts en hora punta, perquè s’hi afegeixen els nou trens que circulen en aquesta línia. El temps de trajecte de Collblanc a Foc és de 9 minuts.La demanda actual de tota la línia L9/L10 –L9 Nord i Sud i L10 Nord- és d’uns 23,7 milions de viatges l’any, i l’entrada en servei de les estacions de Foneria i Foc suposarà una captació de 6.253 entrades al dia. Tenint en compte, a més, l’increment de viatgers en altres estacions de l’L10 Sud, la demanda anual de les línies L9 i L10 se situarà en uns 29,5 milions d’usuaris l’any, el que suposa un increment de 5,8 milions anuals.

