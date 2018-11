Marc Márquez no sortirà al balcó a Cervera per la pancarta dels presos

Marc Márquez, pentacampió del món de MotoGP, no sortirà al balcó de l'Ajuntament de Cervera per celebrar el seu nou títol , ja que el consistori no retirarà la pancarta en suport dels presos polítics que hi ha penjada.A petició dels patrocinadors que promocionen el pilot cerverí, i per diverses qüestions protocol·làries, el FanClub de Márquez va demanar a la Paeria de Cervera que el cartell dels presos es retirés per a la celebració del nou campionat però el batlle, Ramon Royes, ho ha rebutjat."Per mi no hi ha cap polèmica", ha argumentat Royes, "en les reunions que hem tingut amb els Mossos, Bombers i FanClub va sorgir aquest tema, em van demanar retirar la pancarta i jo els vaig dir que no es podia retirar".Royes ha raonat que és una pancarta que està penjada "en suport dels presos polítics" i assenyala que "de la mateixa manera que ells han de respectar la nostra decisió, nosaltres respectem la seva".És el segon cop que succeeix la mateixa situació, ja que l'any passat la Paeria tampoc va retirar la pancarta en suport als presos, i Márquez tampoc va sortir al balcó de l'ajuntament de la seva ciutat per celebrar l'èxit esportiu.

