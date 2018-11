El PSOE vincula el pla per matar Sánchez amb la "crispació" de Cs i PP

El PSOE ha relacionat el pla d'un tirador de Terrassa per atemptar contra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez , amb la "crispació" que, a parer seu, estan creant PP i Cs. Així s'ha expressat la vicesecretària general del partit, Adriana Lastra, que a apuntat directament als dirigents d'aquests dos partits que pretenen "treure ferro" al pla per assassinar Sánchez.En declaracions a la Sexta, Lastra ha recordat que polítics de Cs i PP han acusat darrerament els membres del govern espanyol de "traïdors", i que la "crispació" i "sobreactuació" de l'oposició de dretes al Congrés "no ajuda en res", en relació al cas del tirador de Terrassa. Lastra ha recordat també que és "responsabilitat" dels partits polítics "assegurar la convivència".Sobre les declaracions que pretenen "treure" ferro al pla per atemptar contra Sánchez, Lastra ha apuntat el detingut tenia nombroses armes de foc -fins a 16, entre armes curtes i llargues-, i que si no hagués estat denunciat als Mossos "no sabem com podria haver acabat".Segons van precisar els Mossos d'Esquadra, el tirador detingut a Terrassa, Manuel Murillo Sánchez, tenia una "clara intencionalitat i voluntat" de portar a terme els seus objectius de Matar Pedro Sánchez. L'home tenia armament qualificat com a "munició de guerra" i "armes prohibides" sobre les quals no tenia autorització, segons els Mossos. A més, havia manifestat que estava disposat a "sacrificar-se per Espanya" i que no li importaven les conseqüències que poguessin tenir els seus actes, ja fos en forma de detenció o presó.Mentre que el PSOE vincula el pla per matar Sánchez amb la crispació de PP i Cs, la defensa del detingut fa una altra relació molt diferent. El seu advocat va afirmar que els fets "han d'interpretar-se en el context de la problemàtica política ocorreguda a Catalunya" , segons consta en la sentència de l'Audiència de Barcelona del 6 de novembre que confirma la presó per a Manuel Murillo.

