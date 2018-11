El Govern denunciarà el Suprem davant la Fiscalia pel cas de les hipoteques

Així mateix, la consellera també ha denunciat que la "injustícia espanyola" és una "amenaça" per a la democràcia i l'estat de dret, i ha afirmat que aquesta setmana hi ha hagut cinc casos "molt clars".En concret, Artadi ha recordat que s'han demanat més de 200 anys de presó pels qui "defensen la democràcia", en referència als polítics empresonats; que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per "permetre judicis sense garanties"; que la justícia belga ha portat a Luxemburg "la vulneració al dret a la llibertat d'expressió", i que la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha "violat" les directives europees en "donar per culpables" els "presos polítics", que encara no han anat a judici.