VÍDEO Carrizosa amenaça Wagensberg per dir-li feixista: «Passa cap amunt, ens veiem fora»

Alta tensió al Parlament. El portaveu de Ciutadans Carlos Carrizosa ha amenaçat el diputat d'ERC Ruben Wagensberg per haver-li dit feixista. "Passa cap amunt, ens veiem fora", li ha dit Carrizosa quan el republicà havia acabat la seva intervenció. Wagensberg ha retirat la seva acusació i ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que Carrizosa expliqui "què li vol dir a fora". El diputat de Ciutadans li ha dit que quan vulgui poden parlar de "qüestions de respecte i de qüestions polítiques fora de l'hemicicle".La diputada de la CUP Maria Sirvent també ha demanat la paraula per recalcar que aquesta situació ha estat "molt greu". "Què vol dir 'nos vemos fuera'?", s'ha preguntat. I ha exigit que es prenguin les mesures oportunes perquè no es torni a repetir. "Mai m'atreviria a baixar als carrers que són seus per discutir amb el senyor Wagensberg", ha dit, irònic, Carrizosa.Torrent ha cridat a l'ordre els dos diputats implicats. "No em voldria veure obligat a fer més crides a l'ordre i acabar expulsant ningú d'aquest hemicicle".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)