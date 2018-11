Martí Anglada presenta a Girona el llibre de Pep Martí «Catalunya, cap on vas?»

Portada del llibre de Pep Martí Foto: Adrià Costa

Martí Anglada, periodista i exdelegat de la Generalitat a França, serà l'encarregat de presentar el proper 15 de novembre a Girona el llibre Catalunya, cap on vas? 33 veus plurals per entendre el moment polític del país (Saldonar). El volum és un recull de d'entrevistes realitzades pel periodista Pep Martí i publicades adurant el darrer any.Els personatges que s'inclouen al llibre abarquen tot el ventall polític, des de la dreta unionista fins a l'esquerra independentista. Segons ha explicat l'autor, el periodista dePep Martí, "l'objectiu és oferir una mirada àmplia i de llarg abast sobre el procés català, més enllà del moment concret en què es van fer les entrevistes".Martí Anglada és justament una de les veus que hi apareixen, al costat d'Enric Juliana, Hilari Raguer, Manuel Milián Mestre, José Manuel García-Margallo, Josep Fontana, Joan Queralt, Antonio Franco, Antón Costas, Ana Gomes, Antonio Baños, Santiago Niño Becerra, Magda Oranich, Tomás Alcoverro, Alejandro Fernández, Llibert Ferri, Josep Ramoneda, Bea Talegón, Javier Pérez Royo, Eudald Carbonell, Lucía Caram, Anna Sallés, Andreu Mas-Colell, Xavier Sardà, Bodil Valero, Krystyna Schreiber, Manuel Delgado, Pilar Rahola, Germà Bel, Daniel Innerarity, Mercè Barceló, Carme-Laura Gil i Miquel Puig.Catalunya, cap on vas? es presentarà a Girona el dijous, dia 15 de novembre, a les 19.30, a la Llibreria 22. A més de Martí Anglada i Pep Martí, a l'acte també intervindrà Ferran Casas, subdirector dei autor del pròleg del llibre.

