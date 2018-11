VÍDEO La impactant aparença humana d'un presentador de TV amb intel·ligència artificial

"Hola a tothom, sóc un presentador anglès fet amb intel·ligència artificial". Aquestes són les primeres paraules que ha pronunciat un presentador de notícies virtual que ha debutat aquesta setmana en el mitjà xinès Xinhua News Agency. La seva aparença humana és espectacular. Tal com detalla TV3, els creadors han preferit mantenir en secret quina és la tecnologia que han fet servir per crear-lo.L'equip que hi ha darrere, però, ha reconegut que la modulació de la veu i l'aspecte físic del disseny gràfic està basat en presentadors de televisió reals, de carn i ossos. "Treballaré incansablement per mantenir-te informat amb els textos que s'aniran escrivint de forma ininterrompuda en el meu sistema", explica el mateix robot.

